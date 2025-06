Trânsito Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Homem morre atropelado por caminhão que estava consertando em Cotiporã

Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente que vitimou mecânico de 39 anos; ele fazia o conserto de um veículo de recolhimento de lixo, no final da tarde de segunda-feira

24/06/2025 - 13h11min