Homem morre após carro ser levado em ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis

A estrutura conecta Linha Sebastopol, em Caxias, a São José do Caí, em Nova Petrópolis e, segundo a prefeitura de Caxias do Sul, uma parte da cabeceira da estrutura foi levada pela força da água do Rio Caí , em função da chuva que cai na região desde terça-feira (17).

O chamado para os bombeiros ocorreu pouco antes das 7h para a retirada do Gol. Ele estava submerso e a vítima já estava morta quando o carro foi encontrado. O trânsito está bloqueado no local.

A estrutura é chamada de Ponte da Cooperação e foi executada pela iniciativa Pontes do Sul, a mesma empresa que reconstruiu a ponte de Nova Roma do Sul, na RS-448, sobre o Rio das Antas.

A conexão entre as cidades estava interrompida desde maio do ano passado, quando a intensa chuva elevou o nível do Rio Caí. A força da água pressionou a estrutura da ponte na BR-116, fazendo com que um dos pilares centrais fosse danificado.