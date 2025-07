Homem fica ferido após acidente entre carro e caminhão na RS-446

Um homem, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após uma colisão entre um Wolksvagen Gol e um caminhão na manhã desta segunda-feira (30). O acidente foi registrado por volta das 5h35min no km 11 da RS-448, em Carlos Barbosa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, o homem estava em um veículo Gol e foi encaminhado ao hospital da cidade. Ele estava sozinho no veículo, e estava em estado estável. Já o condutor do caminhão não se feriu.