Hemocs promove homenagens ao Dia Mundial do Doador de Sangue 

Hemocs funciona de segunda a sábado. Betania Ramalho da Silva / Divulgação

Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizam ação em alusão à data, comemorada no dia 14 de junho.

A programação se inicia nesta quarta-feira (11) com coleta externa, no Hospital São Roque, em Carlos Barbosa. Na quinta-feira (12), a equipe realizará captação externa em dois pontos de Caxias: no Parque dos Macaquinhos, pela manhã, e no Largo do Centro Administrativo, à tarde.

Já na sexta-feira (13), o Hemocs recebe a Banda Vanguarda, da Guarda Municipal de Caxias do Sul. Finalizando a programação, no sábado (14) haverá apresentações artísticas do grupo "Voluntários da Alegria" do duo Teclas & Cordas.

Como forma de homenagear os doadores e reforçar a importância da causa, durante o mês de junho o Monumento Jesus Terceiro Milênio, localizado nos Pavilhões da Festa da Uva, estará iluminado na cor vermelha.