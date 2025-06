Havan confirma compra de terreno na BR-470 e implantação de mega loja em Garibaldi 

Cerca de 20 dias desde que visitou Garibaldi, o empresário Luciano Hang, sócio proprietário da Havan , confirmou a compra de um terreno na BR-470 , em frente à unidade do Di Paolo e na esquina com o Boulevard Convention, no acesso à Garibaldina.

Conforme o prefeito Sérgio Chesini, o empresário ligou na semana passada informando sobre a aquisição do terreno. Ainda, os donos do imóvel também teriam contatado o prefeito para anunciar o negócio.

Hang detalhou a Chesini a intenção de inaugurar a unidade da Havan em Garibaldi até o final do ano . O próximo passo do empresário é iniciar os trâmites de liberação para a construção, ainda sem data anunciada.

— Além da estrutura que já temos, com o restaurante da Di Paolo, o complexo do Castelo Benvenutti, o Boulevard Convention, a loja da Havan chega como uma grande conquista para a cidade. Serão mais empregos, mais pessoas circulando nesse local — pontua.

Operação em expansão na Serra

Só no Rio Grande do Sul a Havan conta com 17 megalojas, sendo duas na Serra, em Canela e Caxias do Sul. A unidade de Garibaldi será a terceira na microrregião. Todas as lojas contam com linhas de eletrodomésticos, eletrônicos, utilidades domésticas, decoração, moda, ferramentas, cama, mesa e banho, brinquedos, beleza, perfumaria, entre outros.