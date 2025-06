Há um ano em funcionamento, Casa Semente, da Unimed Serra Gaúcha, já realizou mais de 9 mil atendimentos

O espaço é especializado no atendimento a crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com 500 metros quadrados, divididos em dois andares e área externa, a Casa Semente está localizada na Rua Ambrósio Bonalume, no bairro Cinquentenário.

Ampliação dos serviço em Caxias e Farroupilha

Além da Casa Semente, a Unimed oferece outros dois serviços para crianças com TEA. Em outubro do ano passado, a cooperativa médica abriu as portas do Espaço Semente Farroupilha e, em fevereiro deste ano, do Espaço Semente Caxias do Sul.