Gerontolescência: entenda o que é o tema que será abordado por PhD em geriatria em evento, em Bento Gonçalves

Emilio Moriguchi estuda o envelhecimento no Brasil há mais de quatro décadas. Nathália Porto Bastos / Divulgação

Aos 67 anos, o PhD em geriatria Emilio Moriguchi está no que especialistas como ele chamam de gerontolescência, o período da vida que antecede a velhice e que, como todos os outros, precisam de organização e entendimento sobre o que está por vir.

Esse e outros aspectos do envelhecimento saudável serão abordados por ele no 4º Encontro Nacional de Pessoas Idosas do Sesc, que ocorre até quarta-feira (11) em Bento Gonçalves.

— Na década de 1950 se estabeleceu que a transição entre a infância e a vida adulta é a adolescência, e hoje temos a gerontolescência, um termo técnico já existente na medicina no qual as pessoas, entre 60 e 70 anos, precisam aprender a viver como idosos. Aprendi com meu pai, hoje com 99 anos, geriatra como eu, que duas coisas não caem do céu: dinheiro e saúde. Então é isso, hoje estou fazendo um monte de planos para os próximos 30 anos — disse Moriguchi no programa Timeline da rádio Gaúcha nesta terça-feira (10).

Coordenador do projeto que se estabeleceu em 1994 na Serra para estudar a longevidade de idosos em Veranópolis, Moriguchi vai compartilhar, em Bento, os estudos que comprovam que convivência e voluntariado estão relacionados ao envelhecimento saudável, tanto quanto boa alimentação e prática de atividades físicas:

— Mais importante do que se está comendo é com quem se está comendo. Ao longo do tempo percebemos que há outras coisas além da alimentação saudável e atividade física. Se tem uma pergunta que define quem vai viver mais e mais feliz é quem vai ter com quem contar no futuro. Ninguém envelhece sozinho.

A palestra de Moriguchi, às 10h desta quarta, terá transmissão pelo canal do Youtube do Sesc RS.

O evento começou na segunda-feira (9) e reúne, presencialmente, mil idosos de diferentes partes do Rio Grande do Sul e do Paraná.