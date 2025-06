Gelo na pista: PRF de Caxias do Sul usa sal para evitar formação e dá dicas de segurança para motoristas

Km 143 com bloqueio no início da manhã.

Trechos de rodovias da Serra amanheceram com formação de gelo nesta terça-feira (24). Um ponto da BR-116, em Caxias do Sul, teve o trânsito parcialmente bloqueado em virtude das condições delicadas para os veículos trafegarem. A liberação total da pista ocorreu somente às 12h40min. Na madrugada, a cidade teve temperatura de 0ºC.

De acordo com Jonatas Josué Nery , chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Caxias do Sul, o gelo na pista é uma preocupação permanente da corporação. Os locais de maior atenção, conforme ele, são os pontos onde pode haver entupimentos de sarjetas , e os de serra, onde corre água em barrancos e ela acaba passando sobre a pista.

Para evitar a formação de gelo na pista, agentes da PRF realizam rondas e aplicam sal nos trechos com maior risco . Conforme Nery, carros mais modernos já apresentam no computador de bordo informações de como se portar em casos como esses. Mesmo assim, ele dá dicas aos motoristas:

Acidentes registrados na Serra

Nesta manhã foram registrados ao menos dois acidentes na rodovia federal em Caxias. Foram entre os kms 143 e 144, do posto Capoani até o acesso ao bairro Castelo. O primeiro acidente foi em decorrência da pista escorregadia, envolvendo um veículo Citroën C3. Já o segundo acidente foi uma colisão traseira envolvendo um ônibus e uma VW Parati em decorrência do fluxo de veículos parado em razão do primeiro acidente. Em ambos os casos, houve apenas danos materiais.

Já na RS-122, em Flores da Cunha, um acidente provocou a morte de uma mulher. Ela era caroneira de uma motocicleta que seguia no sentido Flores-Antônio Prado. Após cair da moto, ela acabou embaixo de um caminhão que seguia no fluxo contrário. Havia gelo na pista no momento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.