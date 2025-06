Gelo na pista causa bloqueio parcial em trecho da BR-116 em Caxias do Sul; PRF pede atenção aos motoristas

A madrugada gelada desta terça-feira (24), com os termômetros marcando 0ºC em Caxias do Sul, traz transtornos ao trânsito na cidade. Em comunicado encaminhado à imprensa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta para a formação de gelo em trechos do perímetro urbano da BR-116.

Segundo a PRF, houve formação de gelo em diversos pontos da rodovia federal entre os kms 143 e 144, do posto Capoani até o acesso ao bairro Castelo. Inclusive, dois acidentes de trânsito com danos materiais foram registrados. A faixa da esquerda no sentido bairro-Centro foi bloqueada e sinalizada com cones. A liberação total da pista ocorreu somente às 12h40min.