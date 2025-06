Viticultura Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Garibaldi sedia seminário de uva orgânica na próxima semana

Evento ocorre na quarta-feira, no salão da comunidade da Linha São José da Costa Real. As inscrições gratuitas devem ser realizadas no escritório municipal da Emater

25/06/2025 - 10h28min