Frio perde força e chuva volta à Serra até a próxima semana; clima seco só nesta sexta-feira

Frio vai perder força ao longo desta quinta-feira(26) e dará lugar a dias chuvosos em Caxias do Sul.

A primeira semana do inverno confirmou, até agora, todas as características previstas para a estação: baixas temperaturas, sensações térmicas negativas, umidade, céu nublado e chuva.

Depois de uma quarta-feira ensolarada, o tempo voltou a se fechar na Serra e deve permanecer assim nos próximos dias. Isso porque o ar polar que fez despencar a temperatura no início da semana se afastou, permitindo que a instabilidade ganhasse força.

Até o próximo domingo (29), as temperaturas mínimas não devem ficar abaixo de 8ºC, em Caxias do Sul, evitando a ocorrência de fenômenos como neve e chuva congelada vistos recentemente. Nesta sexta-feira (27), por exemplo, a Climatempo prevê a única abertura do clima para os próximos cinco dias na região.