Flores da Cunha realiza mutirão de emprego com a participação de 14 empresas nesta sexta-feira

Também serão divulgadas vagas cadastradas e ativas no portal Flores Emprego.

Nesta sexta-feira (27), Flores da Cunha promove o 6° Mutirão do Emprego. A ação ocorre das 10h às 16h, no hall de entrada da prefeitura.

A iniciativa ofertará oportunidades com a participação de 14 empresas da região (veja lista abaixo). Além disso, o Departamento do Trabalho também fará a divulgação das mais de 600 vagas cadastradas e ativas no portal Flores Emprego.