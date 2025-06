Festival Sabores da Colônia, em Nova Petrópolis, começa nesta sexta-feira com expectativa de receber 50 mil pessoas

São mais de 30 expositores comercializando produtos coloniais de Nova Petrópolis e de outras 18 cidades do Rio Grande do Sul . Além de alimentação, haverá a venda de cervejas, espumantes e chopp.

Neste ano acontece a 1ª da Caminhada da Batata Doce, no domingo (29), com trajeto de 13 quilômetros. As inscrições podem ser realizadas até 27 de junho através do WhatsApp (51) 99888-1830 com valor de R$ 30. Não serão aceitas inscrições no dia. O ponto de encontro é a Pousada Verde Paraíso, em Nove Colônias.