FestiQueijo começa nesta sexta-feira em Carlos Barbosa com expectativa de receber 30 mil visitantes

Cerca de 13 mil entradas já foram vendidas para visitantes com origem em mais de 450 cidades. Lynkon Mollossi / Divulgação

Consolidado como um dos maiores eventos gastronômicos do Brasil, o FestiQueijo, de Carlos Barbosa, inicia sua 33ª edição nesta sexta-feira (27). Até 27 de julho, o público poderá vivenciar uma celebração de sabores, cultura e música. No ano passado, o evento não aconteceu devido à situação climática do Rio Grande do Sul. Com a retomada, a expectativa da organização é receber cerca 30 mil pessoas nos cinco finais de semana do evento, que ocorrerá no Centro Cultural Mãe de Deus.

Os ingressos estão disponíveis neste link e custam a partir de R$ 170. Crianças de três a oito anos pagam R$ 70 e, de nove a 12, R$ 120. Segundo o presidente da FestiQueijo, Francisco Guazzelli, cerca de 13 mil entradas já foram vendidas.

O evento reunirá 20 expositores de queijo, vinhos, espumantes e produtos típicos da região. Comida e bebida são liberadas.

Também estão previstos mais de 70 shows de música gaúcha, italiana, alemã, rock, sertanejo, além de DJs.

O acesso ao FestiQueijo será dividido em dois horários. Nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. Já no domingo, será sessão única, das 11h às 17h.

Cardápio recheado

Estarão disponíveis mais de 50 tipos de queijo, além de galeto, salsichão, pepino, pastel de queijo, espetinho de frango, polenta com queijo, pão de queijo, pão de queijo com bacon e bolinho de arroz com calabresa. Além disso, terá pastel de chocolate branco com queijo, minichurros de doce de leite e grostoli.

Resgate das tradições e cultura

A edição deste ano da FestiQueijo estreia a Estação das Etnias, na Rua Coberta. O espaço inédito terá atividades aos sábados, das 9h às 22h, e domingos, das 9h às 18h. Com entrada gratuita, o projeto celebra as etnias alemã, polonesa, suíço-valesana e comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

Inspirada na atmosfera das antigas estações ferroviárias, a instalação propõe um trajeto sensorial, incluindo trilhos e dormentes, por cinco viações que representam as principais etnias formadoras da região. Com curadoria do arquiteto Guilherme Biondo Milani e colaboração da arquiteta Luana Ferrari Broch, o projeto substitui a Vila das Etnias.

Já o Memorial FestiQueijo será uma linha do tempo visual que reúne cartazes históricos e informações das edições anteriores do festival. A exposição propõe uma imersão na trajetória do evento, destacando suas origens e valorizando sua evolução estética e simbólica, desde 1987, quando surgiu como Festival Estadual do Queijo, passando pela Festa do Leite (Felatte) até a celebração dos dias de hoje.

— Além do FestiQueijo ser um evento turístico, ele também tem a sua característica e o seu aspecto cultural. Ele resgata as tradições da gastronomia da região e a história de Carlos Barbosa — afirma Guazzelli.

Feira Feito em Barbosa reunirá 32 expositores locais. Lynkon Mollossi / Divulgação

Serviço

O quê: 33º FestiQueijo

Quando: 27 de junho a 27 de julho de 2025. Nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. Já no domingo, das 11h às 17h

Onde: Centro Cultural Mãe de Deus, antigo Salão Paroquial (Rua Prefeito José Chies, 193), em Carlos Barbosa

Quanto: a partir de R$ 170 — crianças de três a oito anos pagam R$ 70 e, de nove a 12, R$ 120, à venda neste site.