FestiQueijo começa em dia 27 de junho em Carlos Barbosa com espírito de retomada 

Alexandra Käfer Rossi, presidente da Associação do Comércio, Indústria e Serviços de Carlos Barbosa (ACI); Francisco Guazzelli, presidente do 33º FestiQueijo; Alessandra Sipp, senhorita Festiqueijo; Dayana Silva Fonseca, Dama de companhia da 33ª FestiQueijo; e Fabio Rogerio Basso, secretário de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio de Carlos Barbosa.

Adiado em um ano devido à chuva extrema de 2024, o FestiQueijo, um dos eventos gastronômicos mais tradicionais da Serra, dá início à 33ª edição no dia 27 de junho, em Carlos Barbosa. Com espírito de retomada, a organização do festival espera receber 30 mil pagantes no Centro Cultural Mãe de Deus, durante os cinco finais de semana de programação. O encerramento está marcado para 27 de julho.