Festa de Santo Antônio tem distribuição de 50 mil pãezinhos em Bento Gonçalves

A sexta-feira 13 é de fé para a comunidade de Bento Gonçalves. A celebração ao padroeiro do município, Santo Antônio, começou cedo, às 6h, com o toque dos sinos do santuário, localizado na área central. As atividades em honra ao religioso de origem portuguesa seguem durante todo o dia.

Um dos momentos mais tradicionais e esperados pelos devotos é a entrega dos pãezinhos de Santo Antônio, no pátio do santuário. São mais de 50 mil unidades doadas por 30 padarias e supermercados do município. A entrega do alimento simboliza a partilha e a caridade. No mesmo local, os frades franciscanos estarão à disposição para bênçãos individuais e confissões.

Quem buscou a bênção e os pãezinhos foi o casal Tatiana Paim e Jairo Hentz Comin. Os dois estavam acompanhados do mascote Layo, considerado um companheiro para todos os momentos, inclusive os de fé.

— Em primeiro lugar, venho agradecer a Deus por ter curado um dos meus irmãos, que sofreu um acidente. E, agora, venho pedir por outro irmão que está se recuperando. Eu peço saúde pra todos nós. Eu trago o Layo porque ele veio comigo de outra cidade, eu estava numa fase difícil e trouxe ele pra fazer companhia pra mim. Ele sempre me acompanha — diz Tatiana.