Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, terá missas, procissão, bênção e distribuição de mais de 50 mil pãezinhos

São esperados cerca de oito mil fiéis. Porthus Junior / Agencia RBS

O Santuário Santo Antônio, em Bento Gonçalves, deve ser o destino de cerca de oito mil fiéis nesta sexta-feira (13), dia que marca a 147ª festa em honra ao padroeiro da cidade. Com o lema Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação, inspirada a partir da temática da Campanha da Fraternidade 2025: Fraternidade e Ecologia Integral, com o lema bíblico Deus viu que tudo era muito bom (Gn 1,31), o evento religioso terá missas durante o dia e traz alterações no trânsito do entorno do Santuário.

A programação se inicia às 6h com a alvorada festiva, com o toque dos sinos do Santuário. As missas serão celebradas às 7h, 8h30min, 10h, 15h e 18h. Às 15h, a missa será campal e presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon, seguida de procissão com a imagem do padroeiro pelas ruas centrais da cidade (General Gomes Carneiro, Barão do Rio Branco e Cândido Costa, retornando pela Marechal Deodoro, até o Santuário). Às 18h, a missa em ação de graças também marcará a apresentação dos casais festeiros.

Ao meio-dia, no salão paroquial, será servido o almoço festivo. Restam ainda alguns ingressos no valor de R$ 85, que podem ser adquiridos na secretaria paroquial.

No pátio do Santuário, equipes distribuirão os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio. Ao todo, 30 padarias e supermercados da cidade farão a doação de mais de 50 mil pãezinhos. Além disso, os frades franciscanos estarão à disposição para bênçãos e confissões.

Pãezinhos de Santo Antônio são personalizados com a imagem do padroeiro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A 147ª edição da festa em honra a Santo Antônio também teve seu lema concretizado a partir de maquetes produzidas por catequizandos das comunidades da paróquia. Divididos a partir das etapas, algumas turmas prepararam trabalhos que ilustraram milagres por intercessão de Santo Antônio, enquanto outros retrataram o lema dos festejos.

Maquetes produzidas por catequizandos de Bento Gonçalves. Felipe Padilha / Assessoria de Comunicação do Santuário Santo Antônio / Divulgação

Alterações no trânsito

A partir das 19h desta quinta-feira (12), serão bloqueadas as duas faixas da direita da Rua Marechal Deodoro, desde a esquina com a Rua Júlio de Castilhos até a frente do Santuário Santo Antônio, onde será montado o palco para a missa campal e procissão na sexta-feira. As faixas da esquerda e o acesso à Rua Assis Brasil estarão liberados. O acesso local dos moradores e clientes do Shopping Bento está assegurado antes e após a celebração, com término previsto para às 17h de sexta.

A partir das 14h do dia da festa, haverá bloqueio total das ruas Júlio de Castilhos com Ramiro Barcelos, Marechal Deodoro com Saldanha Marinho e Dr. Antunes com Barão do Rio Branco, para realização da missa campal das 15h e posteriormente a procissão. Durante a celebração, o acesso será somente em casos de emergência. A liberação completa da via está prevista para às 22h.