Feira de adoção de animais ocorre neste domingo na UCS, em Caxias 

O VetDay, uma feira de adoção de animais, ocorre na Universidade de Caxias do Sul (UCS) neste domingo (15), das 14h às 17h, no estacionamento do Hospital Veterinário da UCS, em frente ao zoológico. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.