Farroupilha lança campanha de doação de roupas

A prefeitura de Farroupilha lançou nesta semana uma campanha de doação de roupas, em ação conjunta das secretarias de Saúde, Habitação e Assistência Social e do gabinete da Primeira-Dama. A iniciativa ocorre por meio do Banco Social, que está junto ao Programa Interior com Mais Valor e leva a Unidade Móvel de Saúde para as comunidades do município.