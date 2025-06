Farroupilha estuda decretar situação de emergência após estragos causados pela chuva

Por conta de estragos registrados pela intensa chuva na Serra, Farroupilha estuda decretar situação de emergência. Segundo divulgado pela comunicação da prefeitura na madrugada de quinta-feira (19), o ato tem como objetivo agilizar o acesso a recursos para as medidas de recuperação.

De acordo com o comunicado, são diversos transtornos registrados no município. Áreas de risco também são monitoradas pela prefeitura.

Um deles foi um deslizamento de terra na comunidade de Linha 7 de Setembro, na Estrada Salto Ventoso. A via está bloqueada desde a noite de quarta (18) e deve seguir interditada até nova avaliação técnica. A alternativa para acessar Salto Ventoso ou a Linha Ely, de acordo com o município, é pela VRS-813, por meio da comunidade de São João.

Outras ocorrências foram registradas na Estrada Luiz Victório Galafassi, em direção à Linha Palmeiro, na RS-448, sentido Nova Roma do Sul, e na área urbana, como na Rua Silvana Balbinot, no bairro Santo Antônio, onde foi necessária a desobstrução de valas para auxiliar no escoamento da água.