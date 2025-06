Farroupilha decreta situação de emergência e se soma a Caxias e Bento no registro de estragos em função da chuva

A prefeitura de Farroupilha decretou Situação de Emergência - Nível II devido aos eventos climáticos ocorridos entre os dias 17 e 23 de junho. A informação foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (25). Caxias do Sul e Bento Gonçalves também decretaram a mesma situação nesta semana.

A decisão foi baseada após um levantamento das equipes do Executivo que apontaram que ao menos 120 pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas no município, seja por destelhamento, queda de barreiras, bloqueios em rodovias, dificuldades de acessos, ou qualquer outro tipo de intempéries.

Somente no dia 18 de junho, foi registrado um deslizamento de terra na comunidade de Linha 7 de Setembro, na Estrada Salto Ventoso, além de outras ocorrências no interior. No perímetro urbano, parte do asfalto da Avenida Paulo Broilo, entre a Rua Júlio de Castilhos e a RS-453, também cedeu.