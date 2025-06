Famílias de seis localidades de Veranópolis são retiradas de casa por risco de deslizamentos

Moradores de algumas localidades estão sendo orientados pela Defesa Civil a saírem de suas casas, por medida de precaução Prefeitura de Veranópolis / Divulgação

Pelo menos duas famílias já foram encaminhadas para abrigos provisórios em Veranópolis devido à forte chuva das últimas 48 horas. Além disso, cerca 50% dos moradores de seis localidades precisaram ir para casa de parentes ou amigos como forma de prevenção. Das 10h de segunda-feira (16) até as 10h desta quarta-feira (18), foi registrada uma média de 126,2 milímetros de chuva na cidade.

De acordo com o relatório da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a administração municipal, na terça-feira (17) as equipes iniciaram os trabalhos com visitas às localidades de Barros Cassal e ao bairro Santo Antônio, estendendo o monitoramento para todas as regiões da cidade, com foco em áreas de risco de deslizamentos e alagamentos.

Já nesta quarta-feira (18), duas famílias foram encaminhadas para abrigos provisórios: uma da localidade de Sete de Setembro e outra do bairro Santo Antônio. Além disso, de acordo com a assessoria, cerca de 50% das famílias das regiões mais montanhosas, como Barros Cassal, Nossa Senhora da Glória, São José da Nona, Sete de Setembro e Monte Claro, precisaram procurar abrigo nas casas de parentes ou amigos em razão do risco de deslizamentos.

Porém, no momento, a localidade que está com maior probabilidade de deslizamentos é Nossa Senhora dos Navegantes. Já nas regiões de São José da Primeira e Nossa Senhora Auxiliadora, foram realizadas ações de desobstrução do cruzamento.

Também foram registrados chamados para verificação de residências, estradas e desobstrução de bueiros em diferentes pontos da cidade.