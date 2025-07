Explosão destrói apartamento no bairro São Roque, em Bento Gonçalves; uma pessoa fica ferida 

Rebaixo em gesso do imóvel foi completamente destruído com a explosão.

Ao chegar no Edifício Videiras, os bombeiros seguiram até o nono andar, onde a explosão aconteceu. A proprietária do imóvel foi encontrada entre os escombros. Conforme os bombeiros, ela estava confusa e relatava dor na cabeça e em diversas partes do corpo, além de cortes. A mulher foi retirada do local e encaminhada para atendimento médico pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde dela.