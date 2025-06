Estrada que liga Cotiporã e Dois Lajeados deve ser totalmente liberada nesta segunda-feira 

A informação foi confirmada pela prefeitura de Cotiporã, que vem atuando na remoção dos sedimentos que caíram sobre a pista. Atualmente, o fluxo no local ocorre em meia pista, sem restrição de veículos.

No primeiro deslizamento registrado, na quinta-feira, dia 5, uma grande rocha caiu sobre a estrada. Na sexta, dia 6, outro deslizamento ocorreu no mesmo ponto, próximo da ponte do Rio Carreiro.