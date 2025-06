Engenheiro responsável por projeto da ponte que teve cabeceira levada na Serra alerta que estrutura deveria ter sido fechada com a cheia do Rio Caí

Cabeceira da estrutura foi levada com a força da água nesta quarta-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Engenheiro responsável pelo projeto da chamada Ponte da Cooperação, entre Caxias e Nova Petrópolis, que teve sua cabeceira levada nesta quarta-feira (18), Jeferson dal Bello, afirma que fluxo na ponte deveria ter sido interrompido com a cheia do Rio Caí, já que foi construída para ser uma alternativa após a chuva do ano passado, e que não houve um problema construtivo na estrutura. Nesta quarta, um homem de 22 anos morreu após o carro em que ele estava ser levado por parte da ponte em função da chuva que cai na região desde terça-feira (17).

Leia Mais Homem morre após carro ser levado em ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis

A estrutura conecta Linha Sebastopol, em Caxias, a São José do Caí, em Nova Petrópolis. A inauguração ocorreu no dia 20 de setembro do ano passado.

Leia Mais Construída com esforço comunitário, Ponte da Cooperação entre Caxias e Nova Petrópolis é inaugurada

Dal Bello explica que o executado no local, como uma alternativa para ligar as duas cidades, após a ponte que fica na BR-116 ceder em maio do ano passado, previa a passagem da água do rio por galerias e um vão central.

Ainda segundo o engenheiro, a ponte tem capacidade para suportar a elevação do rio até três metros. A partir disso, a água pode levar o material que compõe a estrutura, inclusive das cabeceiras.

Lucas Attmann, da Defesa Civil de Nova Petrópolis, afirma que a equipe estava vistoriando as pontes na manhã desta quarta e fechou o lado da cidade da estrutura antes das 7h, quando as equipes não tinham conhecimento do acidente que matou o homem.

Já o secretário municipal de Obras de Caxias do Sul, Lucas Suzin, disse que as equipes da prefeitura estavam, desde a terça à noite, monitorando o nível do Rio Caí. Na manhã desta quarta, por volta das 7h, com a ponte já submersa, fizeram o fechamento do lado caxiense da ponte. Segundo ele, as equipes também não tinham conhecimento de que um carro havia caído no local.

Ponte era provisória

A obra da ponte provisória foi uma iniciativa da empresários da região que criaram a campanha #ReConstruindo Conexões. O grupo decidiu assumir a obra depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou a desistência de construir uma ponte provisória sobre o Rio Caí para conectar a Serra com a região da Hortênsias.