Em um ano, Centro de Apoio à Aprendizagem de Caxias atendeu a cerca de 100 crianças e planeja ampliar atendimento 

Público-alvo são alunos com diagnóstico de transtornos que impactem nos estudos ou estrangeiros com dificuldade no português como segunda língua. Gabriela Alves / Agencia RBS

Há um ano em funcionamento, o Centro Multiprofissional de Apoio à Aprendizagem (Cemape) atende, em parceria com a rede municipal de ensino, a cerca de 100 alunos com diagnóstico de transtornos que impactem na aprendizagem ou estudantes estrangeiros com dificuldade no português como segunda língua.

As atividades são desenvolvidas por uma equipe de 12 servidores da área da educação, que avaliam qual a melhor intervenção para cada tipo de diagnóstico. As crianças e adolescentes de seis a 16 anos que utilizam o serviço foram mapeadas por meio da coordenação pedagógica, dos professores e do atendimento educacional especializado nas escolas municipais.

Leia Mais MEC reafirma 2026 como prazo para início das atividades do campus da UFRGS na Serra

— Nesse período de um ano, alguns alunos que era atendidos deixaram de participar do serviço porque ele não é uma obrigatoriedade, diferente do que acontece na escola. Alguns mudaram de cidade, ou, às vezes, não têm mais interesse porque já conseguiram um atendimento por outra via... Mas é um serviço bastante concorrido — analisa a diretora pedagógica Caroline Caldas Lemons.

Quem utiliza o serviço desde o início são os irmãos Estevan, sete, e Miguel, 10, filhos da professora Letícia Fernandez Gutterrez. Os dois foram diagnosticados com Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) há cerca de um ano e utilizam os serviços do Cemape desde o ano passado. Os dois estudantes foram encaminhados por meio da escola em que estudam.

— Aqui eles fazem atividades de recorte, matemática, português, tiram as dúvidas da aula. Eles mudaram muito, porque no ano passado, conforme eles vinham, eles foram melhorando no colégio, conseguiram fazer as coisas na aula, não precisam ficar pedindo para o colega... — avalia Letícia.

Letícia Fernandez Gutterrez leva os filhos semanalmente para atendimentos no Cemape. Gabriela Alves / Agencia RBS

Antes de utilizar o serviço, ela lembra que era comum ver os filhos desmotivados com os estudos em função da dificuldade de aprendizagem.

— Era bem complicado, porque eles não queriam fazer nada. Eles mudaram de comportamento na escola, em casa, as notas melhoraram — orgulha-se.

Leia Mais Cinco cidades mais populosas da Serra reúnem 253 mil inadimplentes; mutirão ocorre para negociar dívidas com bancos

Equipe multidisciplinar

A equipe de atendimento do Cemape é composta por fonoaudióloga e profissionais da educação especializados em educação especial, como por exemplo altas habilidades e superdotação. As atividades desenvolvidas com cada estudante dependem de uma avaliação feita pelo profissional quando a família é encaminhada ao serviço.

Caroline Caldas Lemons, diretora pedagógica do Cemape. Gabriela Alves / Agencia RBS

— Nós atendemos crianças que têm, por exemplo, dislexia, discalculia, disortografia, altas habilidades, superdotação, crianças com déficit do processamento auditivo e crianças com transtorno do espectro autista. De acordo com a especificidade de cada criança, é pensado qual é o serviço que ela terá mais benefício se receber a oferta. Pode ser o trabalho do arteterapeuta, a partir da música e das artes plásticas, da fonoaudióloga, com a psicopedagoga, com o profissional especializado em educação especial... — explica a diretora pedagógica.

Há, também, a equipe psicossocial, com psicólogo e assistente social, que dá suporte para as famílias com o objetivo de entender as dificuldades em casa, além do diálogo com professores, com orientações sobre como atender melhor as necessidades dos alunos.

Perspectivas

Por enquanto, são 100 vagas ofertadas a crianças encaminhadas pela rede de ensino municipal. No entanto, de acordo com um mapeamento feito pela Secretaria da Educação (Smed), no último ano, aponta que são pelo menos 800 crianças com algum diagnóstico ou laudo de transtorno na aprendizagem na rede de ensino.