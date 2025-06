Em função da chuva, Flores da Cunha altera programação de Corpus Christi

O Festival de Vinhos e Menarosto , inicialmente previsto para ocorrer entre quinta (19) e domingo (22), será no final de semana, na Praça da Bandeira. A prefeitura, no entanto, ainda não divulgou os horários.

Nesta quinta-feira, a missa solene na Igreja Matriz será às 9h. Em seguida, às 12h, ocorre o almoço no salão paroquial. Para as 13h30min está marcada a caminhada ao Eremitério Frei Salvador, que, em caso de chuva, será cancelada. A missa está marcada para as 14h15min.