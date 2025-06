Em função da chuva, casas são interditadas em Caxias e moradores orientados pela prefeitura a procurarem locais seguros

Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Galópolis, Vila São Pedro, em Vila Cristina, e a Rua Pedro Girardi, no bairro Reolon, são as áreas de risco mais preocupantes devido à chuva em Caxias do Sul, segundo a Defesa Civil Municipal. O órgão informou que, nas últimas horas, choveu acumulados de 100mm e a previsão para esta quarta-feira (18) é de chover entre 40mm e 90mm.