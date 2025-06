Em dois dias, municípios da Serra devem registrar volume de chuva superior à média mensal 

Na última quarta-feira, forte chuva elevou o nível do Rio Caí entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (27) um alerta de grande perigo para o expressivo acumulado de chuva que pode cair sobre a Serra durante este final de semana.

Leia Mais Após nova cheia, Justiça cobra medidas do Estado para retirar famílias de área de risco em Caxias do Sul

O período de atenção, que compreende grande parte do Nordeste gaúcho, tem início a 1h deste sábado (28) e segue até as 12h de domingo (29), quando o volume de chuva nos municípios da Serra pode superar, em menos de 24 horas, toda a média mensal.

Nova Petrópolis, na Região das Hortênsias, aparece entre as 10 cidades da região a ter o maior volume esperado, de acordo com a Climatempo. São 94 milímetros previstos para o sábado.

Somados os 74 milímetros previstos para o domingo, o município deve receber em um curto período um volume de chuva 20% maior do que em todo o mês de junho.

Na manhã desta sexta-feira, a Defesa Civil Estadual realizou uma reunião com os municípios para expor seus prognósticos e deixar os coordenadores cientes da necessidade de sobreaviso.

Como o coordenador de Nova Petrópolis, Lucas Attmann volta às atenções para a possibilidade de deslizamentos de encosta e orienta a população das áreas de risco a procurar um local seguro:

— Nosso maior problema são as movimentações de massa e a gente trabalha com as secretarias municipais para que estejam em alerta caso seja necessário utilizar máquinas. Não precisamos retirar ninguém, mas indicamos que pessoas que tenham sofrido com esse problema no ano passado procurem um local mais seguro, mas ainda não se trata de uma ordem de evacuação.

Superar o volume de chuva do mês em um final de semana não deve ser exclusividade de Nova Petrópolis. Os municípios de São Francisco de Paula, Canela, Gramado e até Arroio do Sal, no Litoral Norte, aparecem na lista dos 10 locais a terem as maiores precipitações do Estado no domingo.

Caxias e Bento seguem em estado de emergência

Em estado de emergência ainda por conta da chuva do último final de semana, Caxias do Sul registrou entre os dias 17 e 18 de junho, 161 milímetros de chuva em cerca de 36 horas.

De acordo com o Samae, a cidade acumula 335,6 milímetros em junho. Nesse final de semana, de acordo com a previsão da Climatempo, serão 146 milímetros. A média histórica para o mês é de 144 milímetros.

Diante da perspectiva de chuva expressiva, a prefeitura de Caxias diz estar em alerta e preparada caso alguma ação seja necessária.

O solo ainda encharcado da chuva da semana passada aumenta o risco de deslizamentos, em especial na área rural. Árvores e postes inclinados perto das casas devem ser monitorados por moradores e a Defesa Civil pede atenção a quem mora em áreas de encostas e locais mais baixos, como os bairros Reolon e Cânion.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros de Caxias atende pelos telefones 193 ou no WhatsApp (54) 98432-8221.

Pessoas em situação de rua que precisarem de auxílio e acolhimento podem acionar a abordagem social da FAS a qualquer horário no final de semana pelo telefone (54) 98404-9921. A Casa Bom Samaritano (Rua Maria Quitéria, 907, bairro Marechal Floriano) também recebe pessoas a partir das 17h30min.

Também em situação de emergência decretada pela chuva na semana passada, Bento Gonçalves, por meio da coordenadoria municipal de Defesa Civil, disse, em nota, adotar medidas preventivas para minimizar os riscos à população.

— Entre as ações em andamento estão o monitoramento contínuo das áreas de risco, vistorias técnicas em pontos vulneráveis, reforço nos plantões de atendimento e articulação com demais secretarias para a pronta resposta em caso de ocorrências — diz o comunicado.

O alerta ainda informa que moradores de áreas com histórico de deslizamentos ou alagamentos devem ficar atentos a sinais de risco, como rachaduras, inclinação de árvores, água barrenta escorrendo ou trincas em paredes.

Siga as instruções do Inmet:

Desligue aparelhos elétricos no quadro geral de energia.

Observe alterações nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Quanto deve chover nos municípios da Serra:

Sábado (28)

Nova Petrópolis - 93,9mm

Gramado - 88mm

Canela - 81mm

Bento Gonçalves - 82,9mm

Caxias do Sul - 78,6mm

São Francisco de Paula - 77,3mm

Domingo (29)

Nova Petrópolis - 74,1mm

Gramado – 76,5mm

Canela 75,18mm

Bento Gonçalves - 67,6mm

Caxias do Sul – 68,1mm

São Francisco de Paula – 76,9mm

Média histórica de chuva para todo o mês de junho:

Nova Petrópolis - 135mm

Gramado - 133mm

Canela - 132mm

Bento Gonçalves - 143mm

Caxias do Sul - 139mm

São Francisco de Paula - 131mm

Fonte: Climatempo

Um milímetro equivale a um litro por metro quadrado

Para entender melhor o volume de chuva que pode cair sobre a Serra no final de semana é preciso converter as medidas. De acordo com o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges, chover um milímetro significa que se toda a água se acumulasse sobre uma superfície plana de um metro quadrado, e não escorresse nem evaporasse, formaria uma lâmina de água com um milímetro de espessura.

Esse volume acumulado na superfície de um metro quadrado equivale então a um litro. Em caso de chover cerca de 100 milímetros de água como se prevê em Caxias do Sul serão, portanto, 100 litros de água por metro quadrado.

Considerando que a área total de Caxias é de 1.644 km², 100 milímetros de chuva equivalem a assustadores 164,4 bilhões de litros de água no território da cidade, o equivalente a 66 piscinas olímpicas cheias que desaguam nos rios. No entanto, o meteorologista pondera que a chuva não cai da mesma forma e com o mesmo volume em todas as partes da cidade: