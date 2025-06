Em Caxias, governador Eduardo Leite instala gabinete de crise com foco na prevenção e retirada de pessoas em áreas de risco 

Eduardo Leite se reuniu com autoridades municipais de Caxias do Sul na manhã deste sábado (28).

Em Caxias do Sul na manhã deste sábado (28), o governador Eduardo Leite cobrou sintonia entre as forças de segurança para o atendimento a possíveis desastres causados pela chuva prevista para o final de semana.

Um gabinete de crise foi instalado no Centro Integrado de Operações (Ciop) e reúne todas as forças de segurança do Estado.