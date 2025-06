Em 10 anos, número de jovens que buscam a CNH em Caxias do Sul cai 15%

Dados, referentes à faixa etária de 18 anos, foram compilados pelo Detran. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma mudança de comportamento da nova geração, que hoje tem novos meios de locomoção à disposição, pode estar fazendo com que o número de motoristas esteja diminuindo. Dados compilados pelo Detran apontam que, em 2015, 2.667 jovens de 18 anos abriram o processo para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Caxias do Sul. Em 2024, o número passou para 2.249, uma queda de 15,6%.

Na faixa etária de 19 anos, a queda foi de 6,45% em uma década, saindo de 822 em 2015, para 769 em 2024. Número similar para os jovens de 20 anos, com queda de 6,46%: foram 573 processos abertos em 2015 contra 536 em 2024. Entre aqueles com idades de 21 a 25 anos, a redução ficou em 2,45%, saindo de 1.676 em 2015 para 1.635 no ano passado.

Para Juliana Rossler, diretora-geral do Centro de Formação de Condutores (CFC) São Cristóvão, a queda pode ser justificada por uma mudança geracional. Segundo análise dela, os jovens têm optado por outros meios de locomoção:

— Também atrelamos (a queda) ao avanço da tecnologia porque, com ela, os jovens não precisam tanto do deslocamento, eles conseguem fazer muita coisa de casa, como trabalhar e estudar. E percebemos, pelo público que temos, que o jovem valoriza uma mobilidade urbana diferente da geração passada, usa muito o transporte por aplicativo, bicicletas, transporte coletivo — explica Juliana.

Por outro lado, no caso daqueles que optam por fazer a CNH logo aos 18 anos, Juliana atribuiu como principal justificativa a busca pela independência — além de que ter carteira de habilitação pode abrir portas no mercado de trabalho.

O curso para formação de condutores, para se ter uma carteira de habilitação, exige 45 horas de aulas teóricas, além de 20 horas de prática.

O valor para a carteira de motorista tipo B, para dirigir carros, custa R$ 2.711,91; para motos, no tipo A, o valor é de R$ 2.705,84.

A questão financeira é o que tem pesado na decisão de Gabriela Merib Boeira, 19 anos, em esperar para ter a CNH:

— Desejo eu tenho, mas é um valor muito alto. Também tem a questão do tempo: tenho aula todas as noites e durante o dia eu trabalho — diz Gabriela.

Atualmente, ela é estagiária na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e se desloca ao trabalho de ônibus. Para ir estudar, vai de transporte coletivo ou com o pai.

— A carteira também acaba sendo uma maneira de poder ajudar em casa. Eu ainda moro com meus pais, se eles passarem mal, por exemplo, e precisarem de ajuda, acabamos ficando dependentes de transporte por aplicativo, e como moramos em Ana Rech, é longe e caro muitas vezes — lamenta.

"Não é o sonho da minha vida”

Natural de Teresina, capital do Piauí, Thaís Sousa, 19, mora em Caxias do Sul há quatro anos. A jovem afirma que chegou a cogitar a ter CNH para moto, no entanto, mudou de ideia:

— Eu nunca tive interesse em dirigir, sempre comento que dentro do trânsito, eu teria que cuidar de mim e dos outros, ainda mais aqui em Caxias do Sul, que o trânsito é um caos. Então, eu preferi não fazer a carteira.

O padrasto de Thaís trabalha com transporte coletivo em Caxias, e conta para ela algumas histórias do trânsito da cidade, o que também tem contribuído para a falta de interesse em dirigir.

Ela, que é estagiária do Caxias do Sul Basquete, vai para o trabalho e volta para casa de ônibus. Já para a Universidade de Caxias do Sul (UCS), onde estuda, acaba fazendo o trajeto a pé, uma vez que mora ao lado da instituição de ensino. Para os momentos de lazer, opta por carona com o namorado, familiares ou transporte de aplicativo.