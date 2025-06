Dom José Gislon celebra Missa solene de Corpus Christi na Catedral de Caxias do Sul

Anteriormente prevista para ser celebrada na escadaria da Catedral, a Missa aconteceu no interior da Igreja-Mãe da Diocese em virtude do tempo instável . Em sua homilia, Dom José Gislon recordou que a Eucaristia é vital para a comunidade de fé:

"Quando comemos o Pão da Eucaristia, a Igreja se torna um só corpo, porque o alimento que cada um come não o nutre individualmente, mas o nutre eclesialmente, tornando cada membro vivo de um único corpo. Aquilo que celebramos, portanto, é o mistério da cura simples de Deus, realizado em gestos de partilha, capazes de fazer de nós e da Igreja a presença viva de Cristo no meio dos homens e das mulheres de hoje. Por isso, em cada época, a Igreja repete o mesmo gesto, porque as multidões que precisam ser saciadas com o Pão do Céu ainda são tantas neste Terceiro Milênio".