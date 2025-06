Dnit avalia de hora em hora a liberação da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

De acordo com o chefe de serviços do Dnit, Adalberto Jurach, o trânsito é liberado nesta quarta, às 8h e às 10h, no sentido Bento-Veranópolis, a partir do km 202, no Caineli. O sentido oposto, no km 185, no Belvedere do Espigão, será permitido às 9h e às 11h. A passagem ocorre durante 30 minutos. Após isso, novas liberações serão avaliadas.