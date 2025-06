De portas abertas aos visitantes, ExpoBento e Fenavinho unem gastronomia, diversão e negócios em Bento Gonçalves

No ano em que se comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a ExpoBento e a Fenavinho abrem as portas aos visitantes com a valorização regional e a celebração do legados dos antepassados. Tudo, é claro, aliado à modernidade e com a proposta de satisfazer o público na gastronomia, no entretenimento e nos negócios. A festa e feira seguem até o dia 22 de junho, no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves.