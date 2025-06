Curso gratuito de iniciação socioprofissional está com inscrições abertas em Caxias do Sul

A Fundação Projeto Pescar, em parceria com a Paróquia Diamantino, oferece capacitação Socioprofissional em Serviços de Comércio, para jovens de 16 a 19 anos de Caxias do Sul que estejam cursando o ensino fundamental a partir do 7° ano, ensino médio em andamento ou já concluído.

As inscrições estão disponíveis até domingo (15), por meio do link, e o curso tem previsão de início para setembro de 2025 até junho de 2026. As aulas serão presenciais, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã.