Conheça a história da caxiense que guarda uma coleção com mais de cem imagens de Santo Antônio

Mirna e parte da coleção mantida na sala do apartamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Posicionados na porta, no aparador da entrada, em cima de um piano e na estante da sala, eles não deixam dúvida: no apartamento 101, de um edifício em São Pelegrino, há alguém que mantém um grande apreço e fé por Santo Antônio. O religioso, cujo dia é comemorado nesta sexta-feira (13), está simbolizado em ao menos 108 imagens diferentes na casa da aposentada caxiense Mirna Deon Raug, 70 anos.

Uma coleção vasta e que começou há mais de 40 anos, por intermédio de uma amiga que estava preocupada com a solteirice de Mirna e resolveu se apropriar da fama de casamenteiro do santo português. O presente veio pouco antes do Natal e o amor, descrito leve e sem igual, em fevereiro do ano seguinte.

— No dia 6 de março, na terça-feira de Carnaval, conheci o amor da minha vida. Completamente diferente de tudo que eu imaginava dos rapazes que eu tinha namorado. Alegre, brincalhão, assim, sabe? Aí começou a brincadeira de que eu tinha encontrado o Eduardo (marido Eduardo Raug, 67 anos) por causa do Santo Antônio e eu comecei a comprar imagens e dar de presente. As minhas irmãs também viajavam muito e começaram a me trazer. A coleção só cresceu — conta Mirna.

Os materiais, tamanhos e origens são os mais diversos: há peças em formato de colar, terço, tecido, cerâmica, madeira, gesso, resina, porongo e até em cima de um brigadeiro, que foi ganhado como lembrancinha de casamento e guardado há mais de ano. Parte das peças são brasileiras e outras vieram de fora do país, como Itália, Alemanha, França e Portugal.

Dentre os mais simbólicos da coleção, está um Santo Antônio de cerâmica, feito por uma amiga de Mirna. A peça coincidentemente lembra o rosto do pai da aposentada e, por isso, preserva um carinho especial.

— Foi por acaso, não foi de propósito. São coisas que só o coração explica. Eu só me emociono só de falar — diz a devota.

Questionada sobre o que Santo Antônio representa pra si, Mirna entende que é o amor dela pela família e a empatia para com o próximo — a história conta que o religioso era de origem nobre, se aproximou do povo, pregou em diferentes países e obteve a a reverência de protetor dos pobres.

— Eu não posso ver alguém passando necessidade que eu tenho que ir lá ajudar. Eu tenho muito esse coisa de me doar — enfatiza.

Para encontrar coisas perdidas

Para além da história de amor, Mirna mantém uma relação ainda mais antiga com Santo Antônio. É a ele, desde a adolescência, que ela recorre quando precisa encontrar coisas perdidas.

O chamado responsório está guardado na porta da geladeira e entra em cena sempre que algo some de familiares e amigos.

— Hoje eu sou a rezadeira da família — diz Mirna.

Bento celebra o seu padroeiro

O Santuário Santo Antônio, em Bento Gonçalves, deve receber mais de 8 mil fiéis nesta sexta-feira (13), na 147ª festa em honra ao padroeiro da cidade. O evento religioso terá missas durante o dia e traz alterações no trânsito do entorno do Santuário.

A programação se inicia às 6h, com a alvorada festiva e o toque dos sinos do Santuário.

As missas serão celebradas às 7h, 8h30min, 10h, 15h e 18h.

Às 15h, a missa será campal e presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon, seguida de procissão com a imagem do padroeiro pelas ruas centrais da cidade (General Gomes Carneiro, Barão do Rio Branco e Cândido Costa, retornando pela Marechal Deodoro, até o Santuário).

Às 18h, a missa em ação de graças também marcará a apresentação dos casais festeiros.

Ao meio-dia, no salão paroquial, será servido o almoço festivo. No pátio do Santuário, equipes distribuirão os tradicionais pãezinhos. Além disso, os frades franciscanos estarão à disposição para bênçãos e confissões.

Desde quinta (12) estão bloqueadas as faixas da direita da Rua Marechal Deodoro, desde a esquina com a Rua Júlio de Castilhos até a frente do santuário. As faixas da esquerda e o acesso à Rua Assis Brasil estão liberados. O acesso local dos moradores e clientes do Shopping Bento está assegurado antes e após a celebração, com término previsto para às 17h.