Confira a programação do último final de semana da 33ª ExpoBento e 22ª Fenavinho

Evento chega ao último final de semana ainda repleto de atrações para todos os gostos Ulisses Castro / Agencia RBS

O segundo e último final de semana da 33ª ExpoBento e 22ª Fenavinho está repleto de atrações para quem for até o Parque de Evento de Bento Gonçalves até este domingo (confira no final da matéria).

Celebrando os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, com o tema Uma história que se vive, o evento conta com cerca de 500 expositores (número recorde) em segmentos como moda, automóveis, imóveis, agricultura familiar, gastronomia, indústria e comércio, entre outros.

Além de saborear a gastronomia típica italiana e diversos vinhos, espumantes e sucos produzidos na região, o visitante poderá curtir shows dos mais diversos gêneros, oficinas e bate-papos sobre temas variados.

Os ingressos custam R$ 18 (valor de final de semana e feriados). Mais informações no site oficial.

Banda Farina Brothers fará o show de encerramento do evento, às 21h30min do domingo (22) Hugo Araújo / Divulgação

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (20)

12h: Alan Prudêncio - Rock & Country no Palco Praça Gastronômica

12h: Slack no Próximo Palco Cultural

12h: Os Petz no Palco Variedades

13h30min: Baile do Léo no Palco 360

14h: Contação de Histórias com Gisele Weirich (Sesc) + Oficina se divertindo e fazendo bombons do Senac - Kids no ExpoBento na Mesa

14h: Jai Trivelin Duo no Palco Variedades

14h30min: Acústica Rock no Palco Praça Gastronômica

15h30min: A Sbornia Kontr´Atracka no Palco 360

16h: The Bossa Rock no Palco Praça Gastronômica

16h: William Hamom Acústico no Palco Variedades

16h30min: Aula interativa Dança Nina Aver no Palco Cultural.

17h: Programação Município Convidado Monte Belo do Sul no Bodegão

17h: Encontro de Soberanas no Hall do Pavilhão A

17h: Oficina Senac - Delícias sem glúten no ExpoBento na Mesa

17h30min: Réu Confesso - Tributo Tim Maia no Palco 360

18h: Denny & Oliver no Palco Praça Gastronômica

18h: Wladi Costa no Palco Variedades

18h30min: Encontro de Cortes no Bodegão

18h30min: Exposição: O Silêncio também é uma arma e talk sobre feminicídio no Palco Cultural

19h:Curso de degustação vinícola no ExpoBento na Mesa

19h30min: Elixir no Palco 360

19h40min: Oficina Senac - Comidinhas de Boteco no ExpoBento na Mesa

20h: 2 por Litro no Palco Praça Gastronômica

20h:30min: Josiel Keller no Palco Variedades

21h30min: Rock de Galpão no Palco 360

Sábado (21)

12h: William Hamom & Banda no Palco Praça Gastronômica

12h:Cultural Slack no Próximo Palco

12h30min: Jai Trivelin Acústico no Palco Variedades

13h: Grupo Circense Tholl no Palco 360

14h: Contação de Histórias com Gisele Weirich (Sesc) + Oficina de Fondue de Chocolate do Senac - Kids no ExpoBento na Mesa

14h: Urta com La Pansa no Bodegão

14h: Encontro de Corais no Palco Cultural

14h30min: Misael no Palco Variedades

15h: Tributo a Alan Jackson no Palco Praça Gastronômica

16h: Amanda Voz no Palco Variedades

16h30min: Disco Groove no Palco 360

17h: Programação Município Convidado Santa Tereza no Bodegão

17h: Grupo Forrots no Palco Praça Gastronômica

17h: Oficina Senac - Momento do Padeiro no ExpoBento na Mesa

18h30min: Jimmy and Atomic Bombs no Palco Variedades

19h: Curso de degustação vinícola no ExpoBento na Mesa

19h30min: Nacional Kid no Palco 360

20h: Darwin e os Evoluídos no Palco Praça Gastronômica

20h30min: Luanda Duo no Palco Variedades

21h3min: Baile da Show no Palco 360

Domingo (22)