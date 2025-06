Confira a programação das celebrações de Corpus Christi em cidades da Serra

Em algumas cidades, a confecção dos tapetes foi transferida para o final de semana. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As cidades da Serra gaúcha estão preparando uma programação especial para a celebração do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (19). As atividades incluem a tradicional confecção de tapetes com serragem colorida, missas e procissões. Em decorrência das chuvas, algumas atividades foram canceladas ou sofreram alterações. Confira a programação completa:

Antônio Prado

Em razão da previsão de chuva, nesta quinta-feira (19), a montagem se inicia às 7h, no Centro de Eventos, com a participação da comunidade, entidades locais e movimentos paroquiais. A visitação ficará aberta ao público das 13h30min às 17h30min. Na sexta-feira (20), das 9h às 11h e das 13h30min às 17h30min e, no sábado (21) e domingo (22), das 10h às 17h.

Neste ano, a festividade ganha destaque especial, por conta dos 125 anos de criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e o Ano Santo de 2025, que conferem à Igreja Matriz o título de Igreja Jubilar. A celebração será com uma missa campal, às 14h30min, em frente à Igreja Matriz.

Nos tapetes coloridos, os desenhos serão compostos por 11 quadros de 5x5 metros, interligados por trilhos que imitam o piso da igreja, com os quadros maiores representando vitrais temáticos dos pontos visitados pelos fiéis. A participação é aberta ao público.

Caxias do Sul

Em Caxias, nesta quinta-feira (19), a partir do tema "Peregrinos da Esperança", a celebração terá início às 15h, em frente à Catedral Diocesana de Caxias do Sul - Paróquia Santa Teresa D'Ávila, com a Missa campal presidida pelo bispo diocesano, dom José Gislon.

Após a missa, haverá procissão descendo pela Rua Sinimbu no sentido contrário, até a Rua Marechal Floriano, passando pelo Hospital Pompéia e retornando pela Avenida Júlio de Castilhos. Em frente à Catedral Diocesana, dom José Gislon dará a bênção.

Haverá um ponto de coleta para doação de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza, que serão destinados aos projetos da Cáritas da Diocese de Caxias do Sul, auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade.

Se chover, a missa será no interior da Catedral e não haverá procissão.

Flores da Cunha

Devido à previsão de chuvas intensas, a confecção dos tapetes foi adiada para o sábado (21), a partir das 7h. A decisão tem como objetivo garantir a segurança de todos os envolvidos. Em razão dessa mudança, a programação religiosa e festiva também passará por ajustes.

Nesta quinta-feira (19), a missa solene na Igreja Matriz será às 9h. Em seguida, às 12h, ocorre o almoço partilhado no salão paroquial. Na parte da tarde, às 13h30min, está marcada a caminhada ao Eremitério Frei Salvador, que em caso de chuva será cancelada. A missa na Igreja do Eremitério Frei Salvador está marcada para 14h15min.

No domingo (22), a missa campal em frente à Igreja Matriz, seguida da procissão de Corpus Christi, está marcada para 9h. A programação artística e o Festival Vinhos e Menarosto, inicialmente previstos para ocorrer entre quinta (19) e domingo (22), serão concentrados no final de semana, na Praça da Bandeira.

São Marcos