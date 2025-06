Concurso do Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul elege vencedor da Serra

O concurso que elege, anualmente, o Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul definiu o vencedor deste ano. O profissional destaque de 2025 é Lucas Manzoni Uliana, de apenas 24 anos. Destinada a reconhecer profissionais treinados e certificados na arte e ciência do vinho, a competição realizada pela seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) ocorreu na última sexta-feira (6).

Ao lado de Bruno Sias Rodrigues, vencedor do concurso em 2024, e de Rafael Barasuol Mallmann, estreante na disputa, Uliana conquistou o título, pela primeira vez, após avançar em duas etapas. A primeira delas foi realizada no dia 1º de junho por oito participantes, de forma teórica. Já as provas práticas da grande final, com os três finalistas, ocorreram no SPA do Vinho Hotel, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.