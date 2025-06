Como foi o encontro dos bispos diocesano e emérito de Caxias do Sul com o Papa Leão XIV

Pela primeira vez após a eleição do papa Leão XIV, o bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon, e o bispo emérito que hoje atua no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, dom Alessandro Ruffinoni, viajaram ao Vaticano e tiveram a oportunidade de participar de atividades com o pontífice na última semana.

Dom José e dom Alessandro participaram, em Roma, do chamado Jubileu dos Bispos. A atividade ocorreu na programação do Ano Santo, que celebra os 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, a partir do tema Peregrinos da Esperança.

Na manhã da quarta-feira (25), junto com mais de 400 bispos de várias partes do mundo, sendo aproximadamente 30 de dioceses do Brasil, os bispos de Caxias do Sul realizaram a passagem pela porta santa da Basílica de São Pedro. Este gesto ocorre a cada 25 anos, quando se celebram os jubileus. Eles concelebraram a missa presidida pelo cardeal emérito Marc Ouellet, canadense que já atuou no Dicastério para os Bispos. Na sequência, tiveram um momento de catequese com o papa Leão XIV.

Logo depois da catequese, após conceder a bênção, Leão XIV cumprimentou os membros do colégio cardinalício que acompanharam a atividade e fez a foto coletiva com todos os participantes. Em sua saída, saudou a todos. Dom José Gislon e dom Alessandro aparecem nas fotos e filmagens do Vaticano, porque estavam nas primeiras cadeiras de uma fileira do corredor central.

Na tarde da quinta-feira (26), o papa teve uma audiência voltada aos bispos redentoristas e scalabrinianos. Dom Alessandro, que é carlista scalabriniano esteve no encontro e teve a oportunidade de cumprimentar o pontífice. Leão XIV, em sua fala, recordou São João Batista Scalabrini, bispo italiano que pisou as terras da Diocese de Caxias do Sul e fundou a congregação da qual dom Alessandro faz parte, para o cuidado com os migrantes.

Já na manhã da sexta-feira (27), na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dom José Gislon participou da missa na Basílica de São Pedro. Na oportunidade, o papa Leão XIV ordenou 32 novos padres, na data que é chamada Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero.

Palavras do papa