Com vacinação e realização de consultas e exames, prefeitura de Caxias organiza mutirão neste sábado

Em alusão às comemorações do aniversário de Caxias do Sul, um mutirão da saúde, promovido pela secretaria Municipal da Saúde (SMS), ocorre neste sábado (14), das 8h às 17h. O objetivo é diminuir a lista de espera em diversas especialidades, além de reforçar a campanha de vacinação, principalmente aos grupos prioritários, que são considerados mais suscetíveis à gripe e suas complicações.

As unidades básicas de saúde (UBSs) , exceto Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí, Vila Seca, Criúva e Vila Oliva, estarão abertas ofertando a vacina contra a gripe. No Hospital Geral haverá atendimento completo nos procedimentos para tratar varizes, também conização, histeroscopia, ligadura VLP, exames de laringoscopias, endoscopias digestivas, colonoscopias e ressonâncias magnéticas.

Já no Pompéia serão ofertados tratamento para síndrome do túnel do carpo, cirurgia de joelho, além de exames de ressonância magnética de articulação, tomografia de articulação, cateterismo cardíaco e procedimento de angioplastia com dois stents. O Círculo Saúde disponibilizará tratamento dermatológico, de gastroenterologia, exames e crioterapia decorrente das consultas dermatológicas, também de endoscopia, colonoscopia ou ecografia consequente das consultas gastroenterológicas, radiografias odontológicas periapicais e interproximais, e odontológicas panorâmicas.