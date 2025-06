Com salários de até R$ 12 mil, Codeca abre concurso público com 72 vagas em Caxias do Sul

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público 1/2025 da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). Ao todo, são 72 vagas para contratação imediata, além de cadastro reserva.

O edital contempla 53 cargos, com diferentes níveis de escolaridade e remunerações entre R$ 826,81 a R$ 12.903. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, por meio do site candidato.legalleconcursos.com.br, no período entre 17 de junho e 16 de julho de 2025.