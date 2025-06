Com projeção de 2,1 mil atendimentos e foco na vacinação, mutirão da saúde é realizado em Caxias do Sul

Jaci Flores conseguiu realizar cateterismo na última segunda. Procedimento é ofertado no mutirão da saúde. Porthus Junior / Agencia RBS

Com praticamente todas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) abertas e os hospitais com atendimentos, o mutirão da saúde, realizado neste sábado (14) em Caxias do Sul, tem a projeção de realizar 2,1 mil atendimentos entre consultas, exames e procedimentos eletivos. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é uma ação que busca reduzir essas filas no município. Ao mesmo tempo, a ação tem outro objetivo com foco nos meses frios do ano: ampliar o índice de vacinação contra gripe, especialmente entre os grupos prioritários.

O titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Geraldo da Rocha Freitas Júnior, adianta que o município recebe mais 38 mil doses da vacina contra a influenza na sexta (13). Com exceção das unidades de Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí, Vila Seca, Criúva e Vila Oliva, as outras UBSs de Caxias estarão abertas entre 8h e 17h.

— As prioridades são os idosos, as pessoas idosas acima de 60 anos, as crianças acima dos seis meses e menores de seis anos, e as puérperas e gestantes, que são o grupo de maior risco das complicações dos sintomas respiratórios — destaca o secretário.

O último dado da pasta, da última terça-feira (10), dá conta de que 103.348 mil doses já foram aplicadas no município. Em relação ao público-alvo, foram vacinados 41% de gestantes, crianças e idosos.

Redução da fila da saúde

Até abril, com o fim do recadastramento das cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Caxias tinha uma fila de espera com 7,3 mil procedimentos. Já entre as consultas eram 62,5 mil solicitações e 30,9 mil para exames. Conforme o secretário da saúde, a projeção é que o mutirão tenha 2,1 mil atendimentos entre as consultas, exames e procedimentos eletivos.

Os atendimentos serão feitos em parceria com os hospitais Geral, Pompéia, Círculo, Virvi Ramos, Unimed, Saúde, Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). O mutirão também tem articulação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e da Associação Médica Caxias do Sul (Amecs).

O conselheiro do Cremers e presidente da Amecs, o médico Luciano Neto Santos, destacou a importância de médicos também se mobilizarem para o mutirão e reforçar os atendimentos feitos por meio do SUS. Atuando há 37 anos na cidade, Santos acredita que a mobilização pode até servir de bom exemplo para outras regiões.

— Estamos dentro dessa iniciativa, participamos, somos solidários a essa iniciativa. Se nós nos cotizarmos, e cada um, cada hospital, cada médico, cada diretor, cada profissional, se cada um se cotizar, se fizer um pouquinho, vai dar um resultado, e a gente vai conseguir mitigar um pouco dessa situação, diminuindo as filas — declarou o médico.

O secretário da Saúde esclarece que os agendamentos serão feitos pela ordem da fila de espera. Os contatos devem ser feitos pelo Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra) do município.

— Será respeitada a fila de espera, o nosso departamento de regulação é que vai fazer o contato, os agendamentos com o serviço e vai indicar as pessoas quanto aos atendimentos — relembra Freitas Júnior.

O secretário reforça a importância de não faltar ao atendimento e também, no caso dos exames, retirar o encaminhamento, especialmente para aqueles que requerem algum tipo de preparo.

Exames e procedimentos nos hospitais

Cada um dos hospitais atenderá um grupo de procedimentos e exames eletivos. Um deles, por exemplo, é o cateterismo cardíaco, atendido pelo Pompéia. Quem conseguiu atendimento poucos dias antes do mutirão foi o aposentado Jaci Silva Flores, 75 anos.

Na última segunda (9), Flores foi chamado ao hospital para realizar o procedimento. Ele conta que em menos de meia hora passou pelo atendimento. A recuperação é que até foi mais demorada, levando cerca de três horas.

— Deu mais tempo ficar lá esperando do que fazer o procedimento — brinca o aposentado.

Jaci aguardava desde novembro do ano passado pela realização do cateterismo, que havia sido pedido com urgência pelo médico dele.

Confira os exames e procedimentos que serão atendidos no mutirão:

Hospital Geral: haverá atendimento completo nos procedimentos para tratar varizes, também conização, histeroscopia, ligadura VLP, exames de laringoscopias, endoscopias digestivas, colonoscopias e ressonâncias magnéticas;

haverá atendimento completo nos procedimentos para tratar varizes, também conização, histeroscopia, ligadura VLP, exames de laringoscopias, endoscopias digestivas, colonoscopias e ressonâncias magnéticas; Pompéia: serão ofertados tratamento para síndrome do túnel do carpo, cirurgia de joelho, além de exames de ressonância magnética de articulação, tomografia de articulação, cateterismo cardíaco e procedimento de angioplastia com dois stents;

serão ofertados tratamento para síndrome do túnel do carpo, cirurgia de joelho, além de exames de ressonância magnética de articulação, tomografia de articulação, cateterismo cardíaco e procedimento de angioplastia com dois stents; Círculo Saúde: disponibilizará tratamento dermatológico, de gastroenterologia, exames e crioterapia decorrente das consultas dermatológicas, também de endoscopia, colonoscopia ou ecografia consequente das consultas gastroenterológicas, radiografias odontológicas periapicais e interproximais, e odontológicas panorâmicas;

disponibilizará tratamento dermatológico, de gastroenterologia, exames e crioterapia decorrente das consultas dermatológicas, também de endoscopia, colonoscopia ou ecografia consequente das consultas gastroenterológicas, radiografias odontológicas periapicais e interproximais, e odontológicas panorâmicas; Virvi Ramos: serão ofertadas consultas eletivas em oftalmologia, teste de acuidade visual, exames de tonometria, ceratometria, biomicroscopia de fundo de olho, teste de provocação de glaucoma, de visão de cores, mapeamento de retina, teste ortóptico, estesiometria, ultrassonografia do globo ocular, entre outros;

serão ofertadas consultas eletivas em oftalmologia, teste de acuidade visual, exames de tonometria, ceratometria, biomicroscopia de fundo de olho, teste de provocação de glaucoma, de visão de cores, mapeamento de retina, teste ortóptico, estesiometria, ultrassonografia do globo ocular, entre outros; Hospital Saúde: realizará consultas com clínicos gerais, cirurgia plástica e exame de anátomo patológico;

realizará consultas com clínicos gerais, cirurgia plástica e exame de anátomo patológico; FSG: serão exames de radiografia odontológica periapical;

serão exames de radiografia odontológica periapical; Unimed: tomografias gerais;

tomografias gerais; Centro Clínico UCS: terá consultas oftalmológicas, acompanhamento dermatológico, RX odontológico, cirurgia odontológica e vasectomia.