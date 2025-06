Com previsão de frio intenso, geada ameaça produção de hortaliças na Serra 

Extensionista orienta que os produtores devem proteger as plantações com um plástico para evitar perdas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com a intensificação da massa de ar polar que avança pelo Sul do país, o risco de geada preocupa agricultores da Serra Gaúcha nos próximos dias. Segundo a Climatempo, o fenômeno deve ocorrer de forma fraca a moderada até sexta-feira (27), com maior probabilidade nas madrugadas frias e com céu limpo.

Embora o vento desta terça-feira (24) tenha derrubado ainda mais a sensação térmica, que chegou a -16,2°C em São José dos Ausentes, é justamente a redução da velocidade do vento que favorece a formação da geada. E o impacto principal, neste momento, recai sobre as hortaliças.

Temido pelos produtores rurais, o fenômeno pode ter duas formas: a geada branca, que causa o congelamento na superfície das plantas, e a geada negra, que congela a planta de dentro para fora. Ambas as formas podem gerar grandes danos às lavouras.

De acordo com Mauro Tessari, engenheiro agrônomo e extensionista rural da Emater em Caxias do Sul, essa época do ano exige atenção redobrada com as lavouras de folhosas, como alface, rúcula e espinafre.

— Agora não é um período que cause estragos nas frutas, pois muitas plantas estão em período de dormência, como a uva, por exemplo. Já para as hortaliças e outras plantas, como alface e outras folhosas, a geada é prejudicial. A geada negra não é visível, pois não cria aquele gelo, mas ela acontece dentro. Quando a temperatura fica menor do que zero grau, congela a seiva que está dentro da planta e faz com que ela morra — explica Tessari.

Como as duas formas do fenômeno são prejudiciais à agricultura, o engenheiro agrônomo orienta os produtores a proteger as plantações com um plástico para prevenir prejuízos.

— Quem planta as hortaliças deve ter uma cobertura plástica para cobri-las. É claro que uma cobertura com estufa demanda um planejamento, mas tendo um plástico para situações emergenciais já vai ajudar — recomenda.

Entenda a diferença entre geada branca e negra

Conforme a Climatempo, a geada é o congelamento do orvalho sobre qualquer superfície. A camada de gelo que se forma danifica a pintura dos carros e outros metais e queima a vegetação, podendo causar grandes prejuízos para a agricultura e pecuária dependendo de sua intensidade e frequência de ocorrência.

A geada branca é a mais comum e, quando acontece com moderada a forte intensidade, deixa os gramados e os capôs dos carros brancos. Este é um fenômeno típico de noites calmas, com vento fraco, com pouca ou nenhuma nebulosidade no céu.

A geada branca derrete pouco a pouco com o calor do sol. Quando há muita geada, numa grande área, o derretimento pelo sol cria uma paisagem esfumaçada.

Já a geada negra é a queima da vegetação por ação de ventos frios muito fortes. Pode ocorrer mesmo durante o dia. É um fenômeno pouco comum associado com a ocorrência de ventos moderados a fortes e muito frios provocados pela chegada de fortes massas frias de origem polar. Quando ocorre a geada negra, a vegetação fica escurecida, com aspecto queimado. Ela é muito mais danosa do que a geada branca, pois queima a seiva no interior das plantas, o que impede a sobrevivência.

Previsão para os próximos dias

Para a quarta-feira (25), a massa de ar polar deve seguir mantendo as temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. No início da manhã, haverá condições para geada generalizada em praticamente todo o território gaúcho, principalmente na Serra. Durante o dia, o tempo permanece firme, com a presença do sol. A mínima em Caxias será de 0ºC e a máxima de 14ºC.

A tendência para a quinta-feira (26), conforme a Climatempo, é que o avanço de uma frente fria sobre o Estado promova o retorno das instabilidades, com condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Na Serra, no decorrer do dia, a chuva persiste e pode gerar volumes mais significativos. Os termômetros não apresentam aumento no decorrer do dia e a sensação de frio deve persistir. A mínima em Caxias será de 7ºC e a máxima não passa dos 11ºC.

As 10 cidades com menor temperatura mínima prevista na quarta-feira (25):