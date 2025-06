Com previsão de chuva intensa na Serra no fim de semana, governo estadual instala gabinete de crise em Caxias do Sul 

Atividades serão concentradas no Centro Integrado de Operações de (CIOp) Bruno Todeschini / Agencia RBS

O governo do Estado anunciou na sexta-feira (27) a instalação de um gabinete de crise regional em Caxias do Sul neste final de semana. A proposta é que equipes da Defesa Civil e da Secretaria da Segurança Pública (SSP) possam acompanhar de perto os desdobramentos da chuva na Serra.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para o expressivo acumulado para a região entre o sábado (28) e o domingo (29).

O gabinete de crise funcionará no Centro Integrado de Operações de (Ciop) de Caxias. A mobilização contará com a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias, Batalhão de Aviação e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

As medidas terão como foco a proteção de vidas e a redução de danos causados pela instabilidade. Na prática, as equipes do governo estadual auxiliarão os municípios na identificação e na remoção de pessoas de áreas de risco, na orientação à população e na gestão de recursos humanos e materiais.

Além de Caxias do Sul, as cidades de Lajeado e Santa Cruz do Sul terão gabinetes de crise regionalizados operando no final de semana.

Frentes de monitoramento

Segundo o governo estadual, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil trabalha de forma contínua monitorando a situação meteorológica e o nível dos rios.

Já as condições das estradas estão sendo observadas pelas equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Os motoristas podem acompanhar, em tempo real, o mapa com os pontos de bloqueio total ou parcial nas rodovias estaduais por meio do site do CRBM.