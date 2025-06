Com prazo de entrega adiado novamente, famílias atingidas pela enchente de 2024 em Santa Tereza deverão receber casas do Estado até setembro

Moradias são erguidas no Loteamento Popular Stringhini II. Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) / Divulgação

As 24 famílias de Santa Tereza atingidas pela cheia de 2024 ainda aguardam pelas casas anunciadas pelo governo do Estado. A entrega, prevista anteriormente para maio deste ano, no Loteamento Popular Stringhini II, foi novamente adiada.

Segundo a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), o atraso é decorrente do desnível verificado em parcelas do terreno, que tem 5,1 mil metros quadrados. A solução adotada é a colocação de muros de arrimo, que custa mais do que as próprias residências.

Os imóveis estão em diferentes etapas de construção e, conforme a Sehab, serão entregues juntos. Em reunião nesta quarta-feira (25), a pasta notificou a KMB Construtora e Incorporadora LTDA, de Gravataí, pelo descumprimento do prazo.

A secretaria espera, agora, que a entrega das residências ocorra até a primeira semana de agosto. Contudo, o prazo para finalização dos murros de arrimo de lotes que necessitam da contenção — serviço operacionalizado por empresa contratada pela prefeitura de Santa Tereza — é para setembro. O município também é responsável pela infraestrutura complementar do loteamento, como drenagem e esgoto.

Muros de arrimo encareceram a obra

Cada moradia, que integra o programa estadual A Casa é Sua - Calamidade, de setembro do ano passado, terá 44 metros quadrados, comportando dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro e área externa.

O investimento inicial, de acordo com a Sehab, era de R$ 3,3 milhões, via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Entretanto, foi necessário acréscimo de R$ 3,5 milhões no projeto para bancar os muros de arrimo, totalizando R$ 6,8 milhões.