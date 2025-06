Com número recorde de expositores, 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho começam nesta quinta-feira

Serão cerca de 500 expositores com uma variedade de 30 mil produtos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 33ª edição da ExpoBento e 20ª Fenavinho começam nesta quinta-feira (12), e seguem até o dia 22, com um número recorde de expositores. Serão cerca de 500, com uma variedade de 30 mil produtos, em segmentos como moda, automóveis, imóveis, agricultura familiar, gastronomia, indústria e comércio, entre outros.

A programação, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, também conta com atrações culturais (são mais de 100 shows agendados), gastronomia e oportunidades de negócios. Celebrando os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, o evento tem com tema Uma história que se vive.

O diretor-geral da ExpoBento e Fenavinho, César Anderle, está com boas expectativas com as novidades desta edição:

— Teremos muitos shows, divididos em dias temáticos, como ocorreu no ano passado, já que a estratégia agradou o público. Sobre a estrutura, o espaço para as vinícolas foi reformulado, possibilitando uma maior interação do público que está aproveitando a área gastronômica — adianta o diretor, que ainda diz que o show nacional deste ano ficará por conta do cantor Luan Santana, com a turnê Lua, no dia 18.

Os ingressos para a apresentação precisam ser adquiridos à parte pelo site Q2 Ingressos. A programação musical completa pode ser conferida no site oficial da ExpoBento.

90% dos expositores são do RS

Neste ano, 40% dos expositores estão participando pela primeira vez da feira e mais de 90% das marcas participantes são empresas do Rio Grande do Sul. Os setores da moda e variedades, indústria e comércio concentram o maior número de empresas.

— Em 2024, tivemos 274 mil visitantes durante a 32ª ExpoBento e 19ª Fenavinho. Para esta edição, nossa expectativa é manter a média e, quem sabe, até superar esse número — espera Anderle.

Ingressos à venda

Até o dia 11, os ingressos podem ser adquiridos por R$ 8 pelo WhatsApp (54) 2105-1900. Quem preferir, pode escolher um dos pontos de venda físicos: Apolo, Caitá, Grepar, Ortafrutti, Phantom Academia – Susfa, Restaurante Botafogo, Sest Senat, Sindiserp e STRBG. Os bilhetes adquiridos antecipadamente garantem acesso a qualquer dia da programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho.