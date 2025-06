Com nova parceria, beneficiários do Círculo poderão utilizar o Hospital Saúde de Caxias do Sul

Hospital Saúde conta com 10 salas cirúrgicas, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 50 leitos de internação

A partir desta quinta-feira (12), os usuários do Círculo Saúde poderão utilizar os serviços do Hospital Saúde de Caxias do Sul. O atendimento foi garantido por meio de uma parceria entre a instituição hospitalar e o plano privado.