Com impactos na mobilidade e saneamento, Gramado congela em seis meses o recebimento de pedidos para novos empreendimentos

Conforme os decretos, a grande demanda atendida por Gramado tem gerado impactos em áreas como mobilidade urbana, necessidade de água potável, no esgotamento sanitário, no turismo e na saúde pública. Atualmente, Gramado tem 318 restaurantes e estabelecimentos similares e 216 hospedagens, que totalizam 24.722 leitos.

"Pensar melhor o desenvolvimento da cidade"

A procuradora-geral do município, Mariana Melara Reis, explica que o período de 180 dias foi definido em conjunto com a Secretaria do Planejamento e outras pastas. Mariana afirma que estudos devem ser feitos nas áreas impactadas e o município conversará com as entidades que atuam na cidade, como Sindtur Serra Gaúcha e Abrasel Hortênsias. A partir disso será feita uma avaliação se os decretos serão prorrogados ou se perderão a eficácia.