Com homenagens ao Papa Francisco e à imigração italiana, fiéis confeccionam tapetes de Corpus Christi em Flores da Cunha

O clima frio deste sábado (21), com temperatura na casa dos 10°C, não impediu que centenas de fiéis se reunissem no entorno da Praça da Bandeira para a tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi, em Flores da Cunha. A previsão inicial era de que as confecções ocorressem na quinta-feira (19). No entanto, a chuva acabou adiando em dois dias a celebração.

Para este ano, 48 entidades se mobilizaram na montagem de 60 tapetes. São mais de 500 pessoas envolvidas em todo o trabalho, que se iniciou por volta das 7h, e deve se estender até o fim da tarde.

As peças seguem temas como os 150 anos da imigração italiana no RS, Frei Salvador, a Campanha da Fraternidade, a Eucaristia e o lema paroquial Comunidade Caminhando na Esperança. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Inovação, Tiago Centenaro Mignoni, foram reunidos mais de mil sacos de serragem em 12 cores.

— Nosso histórico é que na quinta-feira de Corpus Christi recebemos cerca de 20 mil visitantes. Com as condições climáticas de hoje, esperamos que seja um pouco menor — projeta o secretário.

Quem chegou cedo foram os integrantes do Indigentes Moto Clube, que participam pelo terceiro ano das celebrações. Em 2025, estão homenageando o Papa Francisco, que morreu em abril. A imagem representa o pontífice em uma Harley-Davidson, com outros motociclistas e Jesus Cristo ao fundo. O desenho foi feito com auxílio de inteligência artificial. São cerca de 10 pessoas envolvidas no trabalho.

— Foi uma oportunidade que o moto clube teve de conciliar. Vimos que no ano passado outros tapetes usaram (IA), e foi possível, e estamos tentando deixar o mais fiel possível do que foi gerado. Independente de religião, na hora da saída (de moto) pedimos proteção, independente de crença, o Pai Nosso é feito, então é uma forma de celebrar — comenta Jean Carlo Dal’Alba, integrante do moto clube.

O grupo de jovens Tau-04 também chegou cedo para montagem. Conforme Gabriel Vitor Eberle, cerca de 20 pessoas trabalham na confecção de dois tapetes que estão homenageando São Francisco, Carlo Acutis (que deve ser canonizado em breve), além de Jesus Cristo e a ecologia:

— Para a gente é muito especial, prezamos muito pela importância dos tapetes, pela fé, por todo o simbolismo em Corpus Christi — conta Eberle, integrante do Tau-04.

Igor Pan da da Associação dos Produtores de Vinhos dos Altos dos Montes. Porthus Junior / Agencia RBS

E os 150 anos da imigração italiana, celebrados em 2025, também estão sendo lembrados em Flores. Como é o caso da Associação dos Produtores de Vinhos dos Altos dos Montes. A imagem confeccionada é de uma garrafa de vinho, com a escrita homenageando os descendentes.

— Os imigrantes trouxeram a cultura da uva e do vinho, e associação representa boa parte das vinícolas de Flores da Cunha e Nova Pádua. Corpus Christi é uma data muito emblemática para a religião católica, e principalmente para Flores da Cunha, que há mais de seis décadas cultiva essa tradição — afirma Igor Pan, gestor executivo da associação.

Leo Prochnow, a esposa Rosângela e o filho Davi de Pouso Redondo. Porthus Junior / Agencia RBS

E a tradição florense foi o que trouxe Leo Prochnow, a esposa Rosângela e o filho Davi de Pouso Redondo, em Santa Catarina, à Serra. Essa é primeira vez deles na região, e estavam encantados com a montagem dos tapetes.

— É feito o tapete lá (em Pouso Redondo), mas de forma diferente. Aqui vemos uma organização e união do pessoal bem bacana. (Corpus Christi) é sempre um momento bem legal, marcante e que vemos a união dos católicos em prol de uma confecção e de um evento bacana — avalia o turista.

Farta gastronomia

Paralelamente à montagem dos tapetes, também ocorre na Praça da Bandeira o Festival Vinhos e Menarosto de Flores da Cunha, das 11h às 21h de sábado, com sequência no domingo, das 11h às 19h. Os pratos, com um pedaço de codorna, coelho, frango, porco e uma porção pequena de polenta, custam R$ 40.

O menarosto está sendo feito pela A/S Carnes Especiais. Conforme o proprietário da empresa, André Passarin, são cerca de 250 quilos de carnes para 500 porções por turno. Eles começaram a assar às 5h. São 10 pessoas trabalhando.

— São quatro tipos de carne, a codorna, o coelho, o porco e o frango, o diferencial dele é o tempo de cozimento e a forma que é feito. No rolete fica girando, e não perde a gordura, diferente da churrasqueira, onde a gordura pingaria — explica Passarin.

Além disso, 11 vinícolas do município estão presentes, oferecendo os vinhos, espumantes e sucos de Flores.

Visitas ao Campanário

Nos dois dias de evento, o Campanário da Igreja Matriz poderá ser visitado pelo público. O passeio é guiado e explora a história do gigante de pedras. O ingresso da visita deverá ser adquirido na hora no valor de R$ 15. Veja os horários:

Sábado, às 10h, 14h, 15h30 e 17h

Domingo, às 11h, 14h e 15h30

Programação

Sábado

Confecção dos tapetes, a partir das 7h, no entorno da Praça da Bandeira e Festival Vinhos e Menarosto na Praça da Bandeira

11h às 21h – Comercialização de vinhos e Menarosto

13h – Apresentação artística com Cristine Band

15h – Apresentação artística com a Banda Florentina

17h – Apresentação artística com Glayber Souza

18h – Apresentação artística com Maicon & Pontel

19h30 – Apresentação artística com Lunáticas

Domingo

9h – Missa em frente à Igreja Matriz e procissão de Corpus Christi

13h30 – Caminhada ao Eremitério Frei Salvador

14h15 – Missa campal no Eremitério Frei Salvador

Festival Vinhos e Menarosto na Praça da Bandeira